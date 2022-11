A_TEATRO | gli studenti del liceo Basile in scena con il “Teatro delle Balate”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si è tenuta ieri pomeriggio, presso l’aula San Benedetto del complesso Guglielmo II di Monreale, una rappresentazione teatrale, quale conclusione di un progetto sponsorizzato dal Ministero della Cultura, denominato A. Il “” si è esibito in una rappresentazione teatrale innovativa con i ragazziclassi terze e quarte delClassico-Scientifico, E.. I ragazzi, durante i primi mesi dell’anno scolastico 2022/2023, hanno partecipato al corso pomeridiano affrontando una branca del tutto innovativa e ricca di effetti speciali delsperimentale, dando sfogo alla creatività in tutte le sue sfaccettature. Il laboratorio teatrale a scuola ha partorito nuove piccole stelle talentuose grazie al linguaggio emotivo ed ...

News In Quota

che film si riferisce della Chiesa 'Ci ritroviamo in unmilanese, ci sono i comici,attori, un conduttore che ci illustra le bellezze del candidato, un rappresentante del mondo Lgbt, un ...... che lavora con i rifugiati ucraini, conyazidi sopravvissuti ...un metodo che ricostruisce le immagini da un piccolodi ... IDM ufficializza inoltre il sostegnodue nuovi progetti di ... Quattro risate per aiutare Aido. A teatro gli anni Sessanta e Settanta Genova e la prima edizione del Festival “Touch the Sky” che si terrà domenica 11 dicembre dalle ore 21 al teatro “La Claque” ...Tra i cantanti più autorevoli nella storia del pop mondiale, autentica icona musicale degli anni '80, con brani come 'True' e 'Gold' amati da intere generazioni in tutto il mondo, l'ex frontman degli ...