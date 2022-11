(Di mercoledì 16 novembre 2022) MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi da Lorenzo Giussani, direttore Generazione & Trading di A2A, la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale dellache rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territoriono nel 2021, nonchè i suoi piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. A2A ha organizzato, nella stessa mattina, in collaborazione con Thepean House Ambrosetti, un incontro che ha coinvolto stakeholder locali. I partecipanti hanno potuto confrontarsi e prendere posizione su 10 bivi tipici della transizione ecologica, indicando le 10 “svolte giuste” da compiere sul loro territorio. I risultati dell’incontro serviranno a orientare al meglio il Piano Strategico di A2A, individuando le leve abilitanti più adatte a sostenere ...

Italpress

ha sostenuto lo sviluppo socioeconomico del territorio distribuendo 31,3di euro sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni, sponsorizzazioni e ...Le chiavi di lettura 'McDonald's, come luogo di incontro didi Italiani, può giocare un ... In quest'ottica va anche l'intesa con Aprica del gruppo, con cui i nostri ristoranti collaborano ... A2A, 31,3 milioni di euro il valore economico distribuito in Sicilia Agenzia di stampa Italpress MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi da Lorenzo Giussani, direttore Generazione & Trading di A2A, la prima ...L'Europa prosegue mista nonostante la fiducia per l'allentamento delle misure anti-Covid in Cina e le parole di alcuni membri della Bce, che ieri hanno messo in guardia da un'eccessiva stretta sui tas ...