A sorpresa | può lasciare il Napoli a gennaio | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilguidato da Luciano Spalletti sta sorprendendo tutti con un inizio di stagione davvero da record. Tra le armi della squadra partenopea c’è, senza dubbio, la profondità della rosa: tutti i giocatori, infatti, stanno garantendo ottime prestazioni. L’unico che sembra non riuscire a trovare spazio nelle gerarchie di Spalletti , però, è Diego Demme che fino ad ora ha totalizzato solo 19 minuti. calciomercato demmeA causa dello scarso impiego, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’entourage del centrocampista tedesco incontrerà a giorni il ds Giuntoli. Le due parti si confronteranno sul futuro del calciatore, con gli agenti del ragazzo che reclameranno più spazio. Ilnon sembra volerandare via il calciatore: la società campana pensa che Demme potrebbe trovare più ...