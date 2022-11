A Bali vertice urgente leader G7 e Nato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ in corso aund’emergenza deidel G7 e dellapresenti al G20 in Indonesia, convocato d’urgenza dal presidente Joe Biden a seguito dei missili che hanno colpito la Polonia provocando due morti nel villaggio di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino. Oltre agli Stati Uniti, i Paesi partecipanti sono: Francia, Germania, Spagna, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Olanda, e i rappresentanti dell’Unione europea. A rappresentare l’Italia, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera.

G20, Biden e Xi Jinping: Niente atomica in Ucrainatra il presidente Usa e quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit del G20 a, in Indonesia. I leader... Bando Ragusa: restauro ...... i temi al centro dell'incontro bilaterale che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a margine dei lavori delG20 a. Al ...Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un breve incontro con la stampa subito dopo il vertice del G7 e della Nato convocato d'emergenza a Bali. Biden ha affermato di aver informato ...Bali, 16 nov. (Adnkronos) - E' in corso a Bali il vertice d'emergenza dei leader del G7 e della Nato presenti al G20 in Indonesia, convocato d'urgenza dal presidente Joe Biden, a seguito dei missili..