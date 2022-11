6 giocatori che pensavi ritirati e che andranno ai Mondiali

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Louis van Gaal in una stanza scura seduto su una sedia da regista sembra Orson Welles sul set de La Ricotta di Pier Paolo Pasolini: un uomo dall’aria dura, custode di una saggezza profonda. Snocciola i nomi dei convocati senza nessun tipo di intonazione e, saltando sulle consonanti dure della lingua olandese, arriva alle punte. Lì, totalmente inatteso, arriva il nome di Vincent Janssen. Non è un nome del tutto assurdo per chi segue le vicende della Nazionale oranje, ma lo è per chi guarda solo il calcio per club, dedicando solo qualche visione distratta agli highlights per quanto riguarda le nazionali. Sorgono domande legittime: Vincent Janssen ancora gioca? E gioca ancora a un livello tale da essere chiamato per un ...