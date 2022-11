Zuppa di Porro 15 novembre 2022

(Di martedì 15 novembre 2022)di. Tutti i commnenti sulla telefonata Mattarella-Macron: per fortuna che c’è il Qurinale, dicono tutti. Tranne la Verità che parla di tentativo di commissariamento della Meloni. Rep ci riprova: la Meloni vuole zittire Salvini, ma perchè poi? Il tempo continua giustamente sulla sostanza: restiamo il primo porto di sbarco del’Europa. Fermi tutti sul Corsera, il capo dei popolari tedeschi dice: abbiamo lasciato sola l’Italia. Gramellini copia un tweet su Lavrov dell’ottimo Salvotori e ci fà un rubrichino. Nadia Urbinati scrive: i centri sociali per Piatedosi hanno preso il posto degli ebrei. Pazzesco. Toc toc Segre? Il Folgio accomoda De Bortoli pro Moratti. Bene il Btp Italia e bene la Borsa di Parigi che supera Londra. Biden tre ore con Xi, povero lui. Fabbri spiega tutto sul Giornale.. Amzon licenzia, ma Bezos dona e dunque va ...

Nicola Porro

di: Sbarchi scontro più duro per Corsera e addirittura Ultimatum alla meloni per Rep: vabbè ma è Rep. Per il governo francese la Meloni è il grande perente. E la sinistra gode. Fazzolari ...* * * SulladiCorrado Ocone scrive: "La retorica massmediatica di questi giorni si sforza di presentare una Italia isolata, o sul punto di esserlo, in Europa. E tutto a causa della ... “Italiani barbari e fascisti”: i comunisti francesi ci insultano Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 Immigrazione, più che la guerra diplomatica tra Italia e Francia è divertente vedere come i giornali italiani di sin ...Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 Immigrazione, più che la guerra diplomatica tra Italia e Francia è divertente vedere come i giornali italiani di sin ...