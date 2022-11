Zona Bianca e il false balance

Leggi su butac

(Di martedì 15 novembre 2022) Ci sono trasmissioni che invitano apposta ospiti che fanno sensazionalismo, su quello si campa, e grazie a quello si portano a casa lauti stipendi e tanti introiti pubblicitari. Lo ammetto, sono anni che attendo la fine della TV generalista, con quelle logiche di produzione che portano i padroni di casa a invitare soggetti come l’ex comico complottaro negazionista che va in giro con la maglietta della Decima Mas (ma poverino, lo fa perché è un collezionista) o l’ex senatrice free vaxLaura Granato. Oggi parliamo die della puntata del 13 novembre 2022. Dopo circa un’ora e 45 minuti di trasmissione si comincia a parlare di medicina, e ci sono sei ospiti che dibatteranno del tema. Sei ospiti che dimostrano alla perfezione come nelle redazioni non sappiano cosa sia il, o ...