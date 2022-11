Zelensky al G20 | «È il momento di fermare la guerra della Russia»

(Di martedì 15 novembre 2022) È ildiladistruttivain Ucraina. Il presidente Volodymylo ha detto al G20 di Bali, dove era ospite in collegamento video. Dopo di lui ha parlato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Che prima ha ascoltato l’intervento disenza lasciare la sala. «Sono convinto che questo sia ilin cui ladistruttivadebba e possa essere fermata», ha detto. «Questo salverà migliaia di vite», ha aggiunto. Ma all’Ucraina deve essere offerta la possibilità di una pace giusta, senza compromessi per la sua sovranità, ha ribadito il presidente. E se lanon metterà in campo «azioni ...

