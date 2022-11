WWE | Il nuovo soprannome Mia Yim potrebbe essere utilizzato molto spesso

(Di martedì 15 novembre 2022) Mia Yim è solo uno degli ultimi ritorni in casa WWE: la compagnia, dopo aver rimesso sotto contratto alcune wrestler del roster maschile che erano stati licenziati negli ultimi due anni, sta cercando di rimpolpare anche il roster femminile, che sta acquisendo sempre più star power col tempo. Mia dunque è tornata a Raw ed è subito stata inserita nel team di Bianca Belair che prenderà parte al WarGames match di Survivor Series. Cambiamenti? La WWE ha scelto di utilizzare unper Mia Yim, ovvero Michin, che in coreano significa “pazza”,che dunque calzerebbe a pennello per la sua personalità. A quanto pare in molti credevano che questo sarebbe presto diventato il suoringname, ma la WWE ha le idee chiare e Fightful lo ha riportato nelle ultime ore:“Secondo i piani, Mia Yim ...

Dove vedereSurvivor Series IlPremium Live Event dellasarà visibile, in diretta e in differita, sulNetwork. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, basta seguire ..." WWE: Nuovo trademark depositato, arriva un nuovo show Sasha Banks tramite la sua compagnia, la Soulnado Inc, ha registrato quattro nuovi differenti trademarks, possibili nuovi nomi da usare in futuro.L'elenco dei match in programma all'edizione 2022 di Survivor Series che vedrà in scena il ritorno dei WarGames in WWE.