Winnie the Pooh | Blood and Honey | le nuove immagini del film horror

(Di martedì 15 novembre 2022) Rilasciate ledelslasher,theand, scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield. Online sono state condiviseditheand, ilslasher indipendente in uscita, scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield, in cui alcuni dei più iconici personaggi per bambini si trasformano in mostri orribili. Nellefoto del, che legalmente si chiama-the-perché la Disney possiede i diritti della versione senza trattino, appaiono un giovane Christopher Robin, con una visione sfocata da flashback, e la ...

Winnie the Pooh Blood & Honey: il giovane Christopher Robin nelle nuove foto ufficiali Scordatevi Avatar: La Via dell'Acqua, mettete da parte The Fabelmans di Steven Spielberg e qualsiasi nuovo cinecomic: il film più atteso del prossimo futuro è Winnie the Pooh: Blood and Honey, ...Rilasciate le nuove immagini del film slasher, Winnie the Pooh: Blood and Honey, scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield.