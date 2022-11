Whitney | Una voce diventata leggenda | il nuovo trailer del biopic dedicato con Naomi Ackie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le nuove immagini diVoce Diventata Leggenda , il film diretto da Kasi Lemmons sulla vita e la carriera diHouston, interpretata da Naomi Ackie, vincitrice del BAFTA Award®. Nel cast oltre Naomi Ackie ...Sony Pictures Italia ha appena rilasciato il trailer ufficiale del biopic musicaleVoce Diventata Leggenda , diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten , già autore del film su Freddie Mercury Bohemian Rhapsody . Nei panni della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arrivano le nuove immagini di Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, il film diretto da Kasi Lemmons sulla vita e la carriera di Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie, vincitrice del BAFTA Award ...