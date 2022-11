”Whitney | Una Voce Diventata Leggenda” | dal 22 dicembre al cinema

Uscirà il 22 dicembre in Italiavoce diventata leggenda , il biopic diHouston con protagonista Naomi Ackie nei panni dell'iconica cantante. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar® ...Sony Pictures Italia ha appena pubblicato il nuovo trailer diVoce Diventata Leggenda , un film biografico diretto da Kasi Lemmons in cui Naomi Ackie interpretaHouston, l'amatissima e compianta icona che ha cambiato per sempre la storia ...Ecco il nuovo trailer di Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, un film prodotto da Sony Pictures che arriverà nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2022. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 15/11/2022 ...Guardate il nuovo trailer e scoprite la data d'uscita italiana di Whitney: Una voce diventata leggenda, in arrivo per Warner Bros. Italia.