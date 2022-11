Wanda Nara | il selfie non è mai stato così bollente | décolleté esplosivo in bella mostra – FOTO

(Di martedì 15 novembre 2022) . La ex di Icardi mette inla propria balconata in maniera imbarazzante. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMsta facendo impazzire tutto Instagram con i suoi incredibili contenuti. Anche stavolta esagera con dei contenuti Questo articolo èpubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere dello Sport

La rubrica radiofonica più amata dai vip! Scopri i gossip più piccanti e i personaggi più chiacchierati della settimana. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Rumors - Eleonora - 19.11.22 - ...Mauro Icardi via dal Galatasaray , anzi no. La crisi tra l'attaccante argentino esembra ormai alle spalle: dopo settimane di speculazioni, foto rubate e post social accusatori, i due sembrerebbero aver ritrovato la felicità insieme. Nelle ultime ore, la coppia ha ... Wanda Nara rivela: "Ballando con le stelle L'anno prossimo..." I fan sono rimasti sorpresi dalle ultime storie pubblicate su Instagram dalla coppia: ecco che cosa è successo ...Fuga al caldo per Wanda Nara. L'imprenditrice argentina si è concessa una vacanza alle Maldive con Mauro Icardi: un modo, a quanto pare, per salvare il matrimonio ormai in crisi da un anno. Come ...