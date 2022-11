“Vola con gli angeli” Famosa e amata dagli italiani | sconfitta dal cancro a soli 23 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Alice Manfrini è morta, raccontava ila 40mila persone. La 23enne era diventata popolare sui social senza però ricercare la fama. Un’utente le aveva chiesto: “È molto personale, lo so e non vorrei essere inopportuna nel caso mi scuso con il cuore, ma ti va di raccontarci la tua storia?”. E così era iniziato il racconto di una difficile battaglia contro il male. In tanti seguivano la giovane su TikTok per la forza che riusciva a trasmettere nonostante tutto. Alice Manfrini è morta all’inizio della settimana, stroncata da un sarcoma di Ewing che non le ha lasciato scampo nonostante le cure e le terapie. In tantissimi oggi stanno mandando ai suoi cari messaggi di cordoglio. Erano arrivate a 40mila le persone che la seguivano quotidianamente per sapere come stava. L’ultimo video risale al primo novembre ed è stato visto da mezzo milione di utenti. Poi più nulla. ...