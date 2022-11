Agenzia ANSA

mette a segno nel primo semestre una "performance resiliente in Europa e Africa, buoni progressi sulle priorità operative e di portafoglio" con una cresecita dei ricavi da servizi di gruppo ...... in questo caso bisogna aver riscattato il coupon diHappy entro il 10 novembre. La data ultima per attivare la promo che prevede 4di Infinity+ gratis è il 17 novembre. Miglior ... Vodafone: in 6 mesi ricavi da servizi +2,5%, ebit +12% - Economia Vodafone mette a segno nel primo semestre una "performance resiliente in Europa e Africa, buoni progressi sulle priorità operative e di portafoglio" con una cresecita dei ricavi da servizi di gruppo d ...Chi passa a TIM a novembre arrivando da Vodafone o WindTre ha una scelta ampia e variegata di offerte di telefonia mobile tra cui scegliere. TIM infatti ha predisposto un’offerta altamente competitiva ...