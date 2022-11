“VITTORIO – IN UN TEMPO FUORI DAL TEMPO” al Torino Film Festival

(Di martedì 15 novembre 2022) Verrà proiettato in anteprima al– IN UNDAL” di Elisabetta Sgarbi/Betty Wrong. Quando è stato girato “– IN UNDAL”? Dedicato al fratelloin occasione del compimento dei 70 anni, il, girato a maggio 2022 durante le due feste di compleanno: la prima a bordo di una nave sul Po, la seconda a Milano. Elisabetta Sgarbi Gli amici e i colleghi sono rapiti da un disturbatore affettuoso, impersonato da Elisabetta Sgarbi con il suo drappo colorato, e portati davanti alla telecamera per un personale saluto al ...

politicamentecorretto.com

Il Messaggero pare lontano un miglio dal grande progetto editoriale diEmiliani, che lo ... si sarà sentito colpito al cuore da un articolo di Luca Diotallevi che, in omaggio al brutto...MaLauria le avrebbe convinte a rimanere, secondo la ricostruzione della Procura guidata da Gregorio Capasso. 'Ci chiedeva di aspettare un po' diperché avendo bevuto alcolici ... “VITTORIO - IN UN TEMPO FUORI DAL TEMPO” di Elisabetta Sgarbi/Betty Wrong in anteprima al Torino Film Festival! Il film dedicato al fratello Vittorio Sgarbi in occasione dei suoi 70 anni - politicamentecorretto.com Home Economia urbana Municipio Roma I: conclusa prima parte restauro colonne e pavimento piazza Vittorio Emanuele II Si è concluso il restauro delle colonne e della pavimentazione del lato nord di pia ...Microfoni funzionanti, un proiettore nuovo, videowall su cui proiettare delle immagini e assistenza tecnica «necessaria per il buon ...