(Di martedì 15 novembre 2022) Ebbe sogni extralarge, fu un visionario con gli occhiali fumé e la taglia del padre - padrone che misura il cortile con passo marziale. Quarant'anni fa - 15 novembre 1982 - se ne andava l'uomo che per ...

La Gazzetta dello Sport

Ebbe sogni extralarge, fu un visionario con gli occhiali fumé e la taglia del padre - padrone che misura il cortile con passo marziale. Quarant'anni fa - 15 novembre 1982 - se ne andava l'uomo che per ...... Hieronymus Bosch a Guantanamo Un vagabondo con lespaiate, smunto, con lo sguardo incerto ... In tre medaglioni, vere e proprie, ecco i diavoli attaccare e terrorizzare una fattoria. Il ... Visioni, scarpe e Jeppsòn: chi era Achille Lauro, il Comandante che sognò il Grande Napoli Quarant'anni fa moriva il presidente che costruì uno squadrone in grado di competere contro chi gli scudetti li vinceva. Armatore, sindaco, padre padrone e tifoso: ecco la sua storia ...Ballerine e mocassini, ma anche stiletto e maxi platform: guida illustrata alle scarpe di stagione Dati alla mano, arriva puntualissimo il terzo report di Lyst ad indirizzarci verso quello che è a tut ...