Vincent Van Gogh | i colori che hanno influenzato il mondo La mostra a Roma

(Di martedì 15 novembre 2022) Sulla parete grande della camera da studente universitario, c’era il quadro che raffigurava quel vaso con 15 girasoli e la scritta blu obliqua. Era la riproduzione su tela di un mare di giallo. I fiori, i bulbi centrali, il vaso stesso, lo sfondo, il tavolo. Tutto giallo. Colore amato e prediletto da Van, in svariate declinazioni ed abbinamenti. Un insolito riflesso proveniva dal quadro. Posizionato di fronte alla finestra, catturava la luce e la restituiva moltiplicata, inondando l’ambiente. La scoperta di quella magia non fu immediata. Ci volle tempo. L’attenzione in quegli anni era rivolta a ben altro che a un quadro – oltre tutto riprodotto – di uno sconosciuto. Anche la scelta di comprarlo e appenderlo lì era ispirata a senso pratico. Nessun interesse artistico. Una delle cose che si fanno senza pensarci, quando si mette su casa. Il ...

... per celebrare il 170° Anniversario della nascita di Vincent van Gogh. Lo spettacolo realizzato dalla Mic Musical International Company, con la produzione esecutiva di Lara Carissimi... Insomma: a chi verrebbe mai in mente di aggiungere una pennellata di colore alla Notte stellata di Van Gogh? Quando si ha davanti un capolavoro tutto quello che si può fare è ammirarlo... Una mostra monografica museale, per indagare sul mistero di un tratto iconico e ricorrente: 50 opere di Vincent Van Gogh a Palazzo Bonaparte di Roma...