Vienna | vernice nera sul capolavoro di Klimt | la nuova protesta degli ambientalisti | VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) Attivisti per il clima hanno lanciato liquido nero sul quadro ‘Morte e Vita’, uno dei capolavori del pittore austriaco Gustavesposto al Leopold Museum di. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo ‘Ultima Gezione’ in un post su Twitter in cui si sottolinea che “i nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l’umanità”. EILT:’s “Tod und Leben” im Leopold Museum mit Öl überschüttet Menschen der Letzten Getion haben heute im Leopold Museum das-Gemälde “Tod und Leben” mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Getion Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022gettano ...

capitale austriaca Gli ambientalisti di Last Generation hanno voluto rivendicare il gesto di... Inoltre, il gruppo ha voluto specificare anche che la vernice usata per questo gesto non è tossica ...Due attivisti ambientalisti di Last Generation hanno effettuato un altro attacco contro un'opera d'arte. Il bersaglio è stato il quadro "Morte e vita" di Gustav Klimt, esposto nel Museo Leopold di Vienna