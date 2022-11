Vienna | attivisti lanciano liquido nero su quadro Klimt – Video

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) –per il clima hanno lanciatosul‘Morte e Vita’, uno dei capolavori del pittore austriaco Gustavesposto al Leopold Museum di. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo ‘Ultima Generazione’ in un post su Twitter in cui si sottolinea che “i nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l’umanità”. Nel post c’è anche ilche mostra un attivista lanciare ilcontro ile poi venire fermato da uno dei custodi. I responsabili del museo sono al lavoro per stabilire se ‘Morte e Vita’, protetto da un vetro, sia stato danneggiato. Oggi l’ingresso al Leopold era gratuito nell’ambito di una giornata sponsorizzata dalla compagnia ...