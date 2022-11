VIDEO – Napoli pazza dei bomber azzurri | nuovi murales in città

(Di martedì 15 novembre 2022)dei tredi Luciano Spalletti. Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno “rapito” il cuore dei tifosi napoletani che sanno di potersi affidare a “numeri 9” dal grande valore per continuare a vincere.per Osimhen, Raspadori e Simeone Nei giorni scorsi nei vicoli dei Quartieri Spagnoli sono stati avviati i lavori per deiraffiguranti i volti dei calciatori del. E la novità delle ultime ore riguarda il completamento delraffigurante anche Victor Osimhen, proprio accanto a Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Il popolo napoletano ha in tutto ilun solo leader, il gruppo rappresenta quanto di buono si sta costruendo con Luciano Spalletti e il sogno ...

Un'operazione antiterrorismo ha portato all'arresto di 4 persone per associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, con sede nelle province di, Caserta e Avellino. Disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un'altra persona, a Roma. Inoltre, sono in corso una trentina di perquisizioni personali ...... attraverso , 'scambiava, diffondeva e propagandava materiali, testi enel web, in modo che ... domiciliari ed informatiche nelle province di, Avellino, Caserta, , Torino, Palermo, Ragusa, ,...Una golosa iniziativa a Napoli per il Black Friday: la pizza fritta a 1 euro per festeggiare la giornata di sconti. Ecco dove.Nata come videomaker, Clio Makeup può essere facilmente considerata la pioniera dei video online quando ancora i «creator ... a Milano, Firenze, Padova e Napoli. Nel frattempo, la makeup artist e il ...