Viabilità Roma – Giannini | “Assurda delimitazione Ztl-Fascia verde | le periferie nord penalizzate”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) “Quest’oggi, 15 novembre, entra in vigore la prima tranche di divieti alla circolazione nella Capitale per via della nuova ‘Ztl’ voluta da Gualtieri, ma a ben vedere, guardando la mappa della città, ci sono quartieri fortemente penalizzati e sono quelli della periferia di. Infatti, se nel resto della città i confini erano e restano grosso modo quelli del vecchio anello ferroviario, la nuova zona a traffico limitato ora attraversa zone residenziali e commerciali come Tor di Quinto e Saxa Rubra, fino ad arrivare ai confini con il Gra, lambendo i popolosi quartieri di Labaro e Prima Porta, che adesso saranno ancora più tagliati fuori rispetto a prima“. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele. “Non è un segreto – prosegue – che spesso sono ...