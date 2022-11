Venezia | scontro tra vaporetto e ferry boat | schianto causato dalla nebbia

(Di martedì 15 novembre 2022) Rischiata altra collisione - Poco dopo si è rischiato un altro incidente nautico. Undiretto verso San Marco stava per schiantarsi su un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale ...

Agenzia ANSA

Incidente nautico stamani a, dove un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto. Secondo le testimonianze ...dinamica Non sono ancora chiare le ragioni che hanno causato lo...La prontezza di riflessi del comandante della linea 2 ha impedito lo: accortosi di quanto stava per succedere, ha innestato la retromarcia facendo rallentare l'imbarcazione nel più breve ... Venezia, scontro tra vaporetto e ferry boat Incidente nautico a Venezia. Un vaporetto e un ferry boat si sono scontrati, probabilmente a causa della poca visibilità dovuta alla nebbia.Questa mattina a Venezia si è verificato uno scontro tra un ferry boat e un vaporetto, probabilmente per la scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia. Secondo le testimonianze dei presenti, all’int ...