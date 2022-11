Venerato | “Prima di Natale | il Napoli annuncerà tre rinnovi | vi dico”

A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai.sui rinnovi Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista ...ForzAzzurri.net - Venerato ha fatto il punto sulla questione rinnovi Napoli e a quanto sembra prima di Natale la società annuncerà tre rinnovi ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.