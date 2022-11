Venerato | “Osimhen può lasciare il Napoli | c’è un patto tra gentiluomini Rinnovi? Tre a breve”

(Di martedì 15 novembre 2022) Cirosvela che Victorpuòilin estate: c’è untracon l’entourage del nigeriano Cirosi è espresso su quello che potrà avvenire nel calciomercato del. Durante il suo consueto intervento a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, l’esperto di calciomercato afferma: “In casaunico rinnovo quello di Di Lorenzo? Prima di Natale, la società annuncerà te: quello di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani. A differenza del prolungamento già decretato per quanto riguarda lo slovacco, la situazione legata agli ultimi due è più sostanziosa, firmeranno un contratto quinquennale. Lorenzo guadagnerà 2,5 milioni a stagione, ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai. Ecco le sue parole: Pensieri sulla crescita di Anguissa "A Napoli era ..., ......il portoghese in azzurro sono ormai minime dopo il mancato scambio con Victor. L'ex Juventus dovrebbe dunque restare al Manchster United. Cristiano Ronaldo - Napoli, le ultime Ciro,...L'esperto di calciomercato ha svelate dettagli e retroscena delle strategie del Napoli in vista del futuro. Ciro Venerato ha fatto chiarezza sulle dinamiche relative al calciomercato del Napoli, duran ...Il Napoli del presidente De Laurentiis continua a portare a casa vittorie. Dopo la sconfitta in Champions League la squadra ha subito reagito a testa alta ...