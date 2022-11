Vela | Europei ILCA 2022 | Italia outsider nella corsa per le medaglie continentali a Hyeres

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) Cominciano domani ai Campionatidel singolo femminile6 (ex Laser Radial) e del singolo maschile7 (ex Laser Standard), che si concluderanno poi lunedì 21 novembre dopo un massimo di dodici regate complessive senza Medal Race. Si tratta di una rassegna continentale open davvero interessante grazie ad un campo partenti molto esteso e qualitativo, come dimostrano le 113 iscrizioni registrate in campo femminile (tra cui 18 veliste extra-europee) e le 177 per quanto riguarda la flotta maschile (36 atleti non). Per quanto visto in occasione dei Mondiali andati in scena quest’anno, l’obiettivo principale per l’dovrebbe essere quello di raggiungere la top10 finale in entrambe le classifiche con almeno un’imbarcazione, anche se non ...