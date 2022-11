Valerio Tremiterra svela nuovi gossip su Nikita Pelizon | “Ho tante cose sue”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 novembre 2022)non vuole stare in silenzio, come richiesto dalla famiglia di. L’imprenditore sta guardando il percorso della modella triestina al Grande Fratello Vip 7 e vuole fare chiarezza sulla loro storia. Ma ha deciso di non farlo attraverso un confronto in diretta, ma sul web, attraverso una delle più note esperte di: Deianira Marzano. Ecco che cosa ha riferito. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7si giustifica per il video, ma qualcosa non torna L’imprenditore della ristorazione ha contattato Deianira Marzano per spiegare quanto realmente accaduto. L’uomo infatti sta soffrendo nel vedere comeabbia reagito al gesto del video e ha voluto far chiarezza, visto che l’esperta di ...