Valerio Scanu rivela come ha conosciuto il fidanzato Luigi Calcara | “Sono stato anche con una donna”

(Di martedì 15 novembre 2022)fra le pagine del Corriere della Sera ha confessato di essere a conoscenza del proprio orientamento sessuale da sempre e che la prima storia con un uomo l’ha avuta a 19 anni (praticamente l’anno che ha partecipato ad Amici, quindi). Nel corso della sua vita, però, ha avuto una relazionecon una“durata quasi un anno“. Ora il suo cuore batte percon cui sta da circa due anni. I due si sposeranno nel 2023: “Ci sposeremo nel 2023, ma non abbiamo ancora deciso quando. Quando l’ho detto alla mia famiglia mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è unadi spirito e le ha risposto: “Infatti lui ti ha lasciato”. Humour nero. Ma ...

Il video della proposta di matrimonio dial compagno Luigi Calcara è diventato virale nel giro di poche ore . Intervistato da Il Corriere della Sera , l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha raccontato della sua storia ...Tags: belve filmhard francescafagnani francescototti harcore hard lucirosse rai raidue roccosiffredi totti Articolo precedentedopo la proposta di nozze al compagno: ''Ecco perché non ...Valerio Scanu è una voce nota del panorama musicale italiano sin da quando in tenerissima età ha partecipato a Bravo Bravissimo, accanto a Mike Buongiorno. Dopo aver frequentato la scuola di Amici di ...Il cantante ed ex allievo di Amici, Valerio Scanu, ha chiesto al suo fidanzato di sposarlo. Si tratta della prima volta in cui Valerio dichiara la sua omosessualità. Il compagno è Luigi Calcara, un do ...