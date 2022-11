Valentina Ferragni magrissima | “Ho sofferto e perso peso”

(Di martedì 15 novembre 2022) Gli haters le hanno sempre detto che era grassa e adesso perci sono i commenti di chi la giudica perché è dimagrita. Ha davvero le gambe magrissime la sorella di Chiarae mostra la sua nuova forma fisica mettendo in evidenza la perdita di. C’è chi le dice di mangiare, chi teme per la sua salute, chi addirittura è deluso perché abituato ad ammirarebella e diversa da tante altre, quelle magre a tutti i costi. Lei più volte ha parlato dei suoi vari problemi di salute ma questa volta la 29enne risponde a chi fa considerazioni sul suo, sui chili persi. Alcuni usano anche parole forti, parole che offendono ed è per questo che la sua replica è la risposta a chi si permette ancora una volta di ...

Today.it

La più piccola delle sorellerisponde a chi le fa notare una perdita di peso importante accusandola di essere diventata 'la fotocopia di tante ...Leggi anche > Antonella Fiordelisi, Francesco Monte furioso: 'Nessun flirt, mi sta diffamando', e annuncia provvedimenti Leggi anche >, l'ex Luca Vezil frequentava un'altra mentre ... La criticano per essere dimagrita, Valentina Ferragni non ci sta: la replica zittisce tutti La minestra riscaldata non è poi così buona, ma in effetti sono le scarpe vecchie ad essere le più comode… A parte i luoghi comuni sugli ex ed il tornarvi insieme, di comune la love story che potrebbe ...Una foto a scatenare la curiosità dei fan, cosa fa Michelle sulle Dolomiti insieme al cane Odino La minestra riscaldata non è poi così buona, ma in effetti sono le scarpe vecchie ad essere le più com ...