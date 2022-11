Vaccini | HappyAgeing | “Ottima notizia campagna ministero Covid e influenza”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – L’imminente avvio di unadi comunicazione per le vaccinazioni antle e anti-annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci “è un’che, come–Alleanza per l’invecchiamento attivo, accogliamo con soddisfazione. L’immunizzazione, in particolare della popolazione anziana, è uno dei focus principali della nostra attività”. Così Michele Conversano, presidente del Comitato tecnico scientifico, che garantisce “la totale disponibilità dell’Alleanza a collaborare con ilper rendere il più efficace e penetrante possibile l’iniziativa annunciata dal ministro Schillaci”. “Ladi comunicazione sui...