Usa | Trump oggi si candida ma repubblicani cercano nuovo leader

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Sordo a ogni appello di chi gli chiedeva un rinvio di fronte ai dati sconfortanti delle elezioni di midterm, pronto a scaricare su altri le responsabilità sue e dei suoi improbabiliti per le sconfitte, Donald, come da programma, annuncerà la sua nuovatura alla Casa Bianca. Ma in realtà l’universo repubblicano dopo la delusione elettorale appare impegnato a cercare di capire chi possa guidare in futuro il partito che, per la prima volta dal 2016, intravede senza. In quest’ottica, quindi, per molti finanziatori, esponenti, e ovviamente possibiliti alle presidenziali del 2024, le deludenti elezioni di midterm costituiscono la migliore opportunità per emarginare– che il Wall Street Journal, voce dei ...

Biden ha ancora in mano la leva del dazisulle merci cinesi, imposti all'epoca da Donald. Un parziale ritorno alla normalità anche su quel fronte, ridarebbe fiato alla produzione ...... le deludenti elezioni di midterm costituiscono la migliore opportunità per emarginare- che il Wall Street Journal, voce dei conservatori, ha bollato come 'il principale sconfitto di ...Biden segue dalla Casa Bianca, Trump dà un party a Mar-a-Lago. I Repubblicani favoriti per prendere il controllo della Camera, Senato in bilico. In .... Testa a testa in Georgia e Arizona, che a quest ...Biden-Xi zero a zero. Il match di ieri tra il Presidente americano e quello cinese è già stato l’evento più importante del ...