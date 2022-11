Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 15 11 22

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 novembre 2022) Ok, io dopo ladi oggi dicredo di aver capito perché SPOOOOOOOOOILER ALERT (che poi spoiler, vabbè, ormai sono cose successe da giorni, e che vedremo tra chissà quanti altri giorni, manco il concetto di spoiler ha più senso con un tale abisso di tempo tra registrazioni e messe in onda) Federica Aversano lascerà il trono. Secondo me la FedeAversy è palesemente fuggita dal trono perché si è resa conto che volevano accollarle a ogni costo quel Federico, raga. Ma io non mi capacito di come lo avessi trovato gradevole all’inizio, cioè nella prima esterna e nel primissimo intervento mi era addirittura piaciuto, ma è evidente che proprio in quella occasione, quando, dopo un primo intervento sensato e condivisibile, ha percepito l’approvazione del pubblico, lui si sia proprio gasato. Ma ESAGERATAMENTE, ma malamente ...