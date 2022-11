Uomini e Donne gossip | Beatrice Valli rivela il nomi del bebè in arrivo

(Di martedì 15 novembre 2022) Marco Fantini esono in attesa del loro terzo figlio insieme dopo Azzurra e Bianca (l’ex corteggiatrice diha anche un altro figlio più grande, Alessandro, nato da una precedente relazione) ma ancora non conoscono il sesso. Avendo avuto due femmine, entrambi sperano nel maschio, ma la bella influencer romagnola ha fatto sapere di aver pensato già a due: uno nell’eventualità che sia davvero maschio, l’altro nell’eventualità che sia un’altra femmina.e il toto-delinE così, tramite al suo profilo Instagram,ha fatto sapere ai ...

Voglio salutare questa assemblea dicompetenti, indispensabili per il futuro dell'Italia'. Lo ha detto Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, intervenendo all'Auditorium della ...... hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di quattro persone di origine romena (duedi 30 e 25 anni e duedi 20 e 26 anni) ritenute responsabili, in concorso, di una ...Uno degli ex volti del trono classico di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, intervistato da Mondotv24, ha parlato di Federica Aversano e del suo rapporto attuale con Luca Salatino. Uno degli ex volti del ...Matteo Ranieri rompe il silenzio su Luca Salatino e fa chiarezza su quanto è successo dopo il loro percorso a Uomini e donne. Durante la passata edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto ...