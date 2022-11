(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Nuova vita-Mattatoio grazie al Comune die grazie all’Tre. Domani (con inizio alle ore 16.30) si svolgerà il convegno “IlMattatoio di Testaccio” nel trentennale dell’Tre, presso l’Aula Magna del Dipmento di Architettura Ex Mattatoio di Testaccio (Piazza Orazio Giustiniani, 4). Saranno presenti Roberto Gualtieri, Sindaco di, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura diCapitale, Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative diCapitale, Lorenza Bonaccorsi, Presidente I Municipio, Umberto ...

Yahoo Finanza

, 15 nov. - "L'Italia ha sempre destinato alla ricerca scientifica stanziamenti alla stregua di ...giuridiche ed economiche di chi in Italia svolge ricerca scientifica e insegna all'". ...... dovuti ad assenteismo e presenteismo, e il 22% a costi diretti sanitari e non sanitari' illustra Francesco Saverio Mennini , direttore Eehta - Ceis, Facoltà di Economia,diTor ... Università Roma Tre, 'Il completamento della Città delle Arti all’ex Mattatoio'