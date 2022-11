Un' edizione da record per il numero film girati da donne e da coppie di cineasti A Milano dal 18-27 novembre Cosa non perdere

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 novembre 2022) Sulle rive del Tara, torrente che scorre a pochi metri dall’Ilva di Taranto, si materializza una delle molte contraddizioni di cui la 22esimadel festivalmaker (18-27makerfest.com) dà conto. Su quelle sponde una comunità si incontra per trarre beneficio da acque un tempo ritenute taumaturgiche. Tara di Francesca Bertin e Volker Sattel. La scienza però racconta un’altra storia, il fiume è inquinato come tutto il territorio che circonda la fabbrica. A chi credere? Alla narrazione che una comunità ha tramandato o agli organismi di salvaguardia del luogo? Francesca Bertin e Volker Sattel, gli autori di Tara, che il festival milanese, da sempre impegnato a scoprire, presentare e sostenere il cinema del reale, proietta in anteprima italiana, hanno fatto un viaggio. In una dimensione temporale ...