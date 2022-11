(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - Estorsione aggravata e danneggiamento. Per queste accuse la polizia ha arrestato unadi 50 anni che nel pomeriggio è entrata in un bar di via Casale Biella, in zona Flaminio, a, e, dopo aver minacciato il proprietario con un coltello per farsi consegnare i soldi, ha lanciato le sedie contro alcune dipendenti. Una di queste è rimasta ferita. Sul posto la polizia che ha arrestato la 50enne. Secondo quanto si apprende, alla base del litigio passati debiti di droga.

AGI - Agenzia Italia

Ma 'Building Something Beautiful For Me' non vuol cavalcare alcun hype ; è un dialogo- generazionale tra un uomo edonna entrambi sullo sprettro dell'omosessualità, divisi damontagna ...Questa potrà essere richiesta da giovani studenti con varianza di genere,, non binari e, se ... non essendo la varianza di generemalattia. La carriera Alias, chiede il documento, dovrà ... Una trans brasiliana ha scatenato il panico in un bar di Roma Dopo aver minacciato il proprietario con un coltello per farsi consegnare l'incasso, ha lasciato alcune sedie contro le dipendenti ...Politici e studenti scendono in piazza per i diritti transgender e contro il governo dei nemici del ddl Zan. Senza curarsi di cosa è accaduto dove self-id e e carriera alias sono diventati legge e pro ...