Una festa del ciclismo storico nella prima edizione de La Statica - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

L'innovativo evento è stato promosso da La Chianina di Marciano della Chiana e Divino Sfuso Team di ...... per l'ultimo saluto a Micaela Fergola,giovane vita spezzata, e insieme a lei tutti coloro che ... "avvenuto nel giorno di Santa Rita, il 22 maggio 2021, in cui ho cambiato il programma della... Una festa del ciclismo storico nella prima edizione de La Statica LOMBARDORE - Giornata particolare, quella di domenica 20, per Lombardore che sarà bonariamente “invasa” per i 70 anni dalla nascita del reparto degli alpini ...(LaPresse) Centinaia di tifosi tunisini si sono riuniti nella West Bay di Doha, in Qatar, per dare il benvenuto alla loro nazionale in albergo in vista dei ...