Una candela che profuma di sottaceti

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Il bizzarro prodotto è stato lanciato in onore del National Pickle Day statunitense. Ed è subito sold-out. Non fossero bastate le due candele ispirate agli effluvi della vagina e degli orgasmi di Gwyneth Paltrow e lachedi 2020, quest’anno le eccentrichezioni lanciate sul mercato sono stati i capelli bruciati di Elon Musk cui ieri, in occasione della giornata nazionale statunitense dei, si è aggiunta lachedi. shopryanporter.comNegli Stati Uniti c’è una festa gastronomica per qualsiasi cosa, e novembre ospita forse la festa gastronomica più popolare, il Ringraziamento. Ma ce n’è un altra che di conseguenz viene spesso trascurata, il National Pickle Day, celebrata il 14 novembre. Giorno in cui gli ...