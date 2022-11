Un Posto al Sole | anticipazioni al 25 novembre | Niko sconfortato

(Di martedì 15 novembre 2022) Unaldal 21 al 25è alle prese con Manlio e con la cerimonia in memoria di Susanna. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dal 21 al 25. In queste puntate vedremosempre piùa causa di tutto quello

Nel suolavoro Céline ha contatto con giovani immigrati con difficoltà relazionali, comincia ... Un film didonne, mentre gli uomini sono fuori, di là, da un'altra parte. Nahuel Pérez ...Il maltempo è tornato a spazzare via le giornate didi questo autunno anomalo, in particolare ... Questa fase atmosferica prenderà almeno per sette giorni ildell'anticiclone che ha prevalso ...Mick Schumacher dice addio alla Formula 1: il giovane pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo, scaricato dalla Haas ...Il 66enne varesino si è laureato primo Campione del Mondo della divisione WRC 2 Masters, dedicata ai piloti di Skoda Fabia, Citroen C3, Volkswagen Polo e Hyundai i20 specifica Rally2 ...