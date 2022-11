Un patrimonio di 124 miliardi alla lotta contro il cambiamento climatico e a favore delle persone capaci di unire l'umanità ...

(Di martedì 15 novembre 2022) Beneficenza. È questo il futuro di Jeff Bezos. Intervistato dCNN, il fondatore di Amazon ha dichiarato che donerà gran parte della sua immensa ricchezza, unda 124di dollari, in beneficenza. Nello specifico, due sono i temi che stanno a cuore al magnate:ai cambiamenti climatici e sostegno alleche possonol’le profonde divisioni sociali e politiche. Jeff Bezos si separa dmoglie per un’altra donna guarda le foto ...

