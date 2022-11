Un giorno potrei visitare le città ucraine che non ho mai visto | ma né loro né io saremo come prima

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 novembre 2022) Di Kherson ho solo una foto e neanche mia, quella dei nonni in piedi sul lungomare di Hola prystan’, la Baia nuda, in vacanza, una foto scattata forse in autunno. La nonna aveva scarpe pesanti, un tailleur e i capelli appena fatti scompigliati dal vento. Il nonno era elegante,sempre, nel suo abito blu. Non so niente di quella vacanza, per quale motivo ci sono andati né quando. Sono ricordi che non verranno mai più recuperati, vivranno con ibrandelli ancora nella memoria dei parenti, quelli rimasti. È una foto felice, a colori, di quelle posate davanti ai fotografi che si piazzavano nei pressi di qualche monumento importante delle grandi. Scattavano e spedivano la foto a casa per posta. Anche i miei genitori hanno foto di questo tipo da vari posti dell’ex Unione Sovietica. Mi sono sempre chiesta...