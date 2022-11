Un giorno da Toro

(Di martedì 15 novembre 2022) 1948: Luigi Giuliano esordisce nel Torino e lo fa nel modo migliore, raddrizzando sul pareggio (2-2) un match che sembrava ormai perso. Giuliano farà carriera: dapprima in granata e poi, soprattutto, nella Roma. 2015: Il Torino FC Primavera conquista la Supercoppa Italiana di categoria battendo 2-1 la Lazio dopo i tempi supplementari. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

