“Un coach come padre” dedicato a Sandro Gamba vince la 40ª Edizione di Sport Movies&TV – Milano International FICTS Fest

(Di martedì 15 novembre 2022) Il film â??Unâ? che racconta la storia della leggendaha vinto la 40ªdi â??Movies&TV â??â?. Ilival organizzato dallaâ?? Fédératione Cinéma Télévisionifs â?? e dal CIO si è tenuto adal 9 al 13 novembre. Il film di Massimiliano Finazzer Flory (nella foto) ha vinto nella categoria MOVIES, ricevendo anche il prestigioso riconoscimento della Guirlande dâ??Honneur. A partire dalla città di Varese, dal 5 dicembre, avranno inizio le proiezioni per il pubblico del film â??Un...

Basket Magazine

... squadra capace la scorsa stagione di battere i ragazzi diPerego nella finale nel campionato ...13 novembre sul parquet di casa contro una squadra molto fisica e con una difesa organizzata...Le parole degli allenatori Anche negli occhi dell'AssistantFederico Williams si legge tanta ... nel medio termine vorremo avere una seconda squadra in serie B, che è ciò che merita un Club... "Un coach come padre" dedicato a Sandro Gamba vince la quarantesima edizione di Sport Movies& TV- Milano International Ficts Fest Come riuscire a sopravvivere ai cambiamenti della nuova era ... creeranno profitto e batteranno la concorrenza. Davide Berrone è coach certificato di pnl ed esercita la professione di Business Coach ...Ecco tutte le anticipazioni sul match conclusivo del più grande contest europeo dedicato alla musica di domani ...