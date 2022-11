Un Altro Domani Anticipazioni 16 novembre 2022 | Angel nel mirino di Ventura per colpa di Patricia!

... industria 4.0, rigenerazione urbana e molto. L'obiettivo e' quello di portare i contenuti ...di riflessione su qual e' il futuro che li attende e di come loro stessi possano costruire il. ...... E anche il suo collega non ha potuto farche annuire in segno di approvazione. Poco dopo i due conduttori si sono congedati dando appuntamento agli spettatori amattina.Allerta meteo di 24 ore in Campania. Nella giornata di mercoledì 16 novembre sono previsti temporali e grandine.A metà della seconda giornata di collocamento, ci sono circa 40 mila contratti. Ieri raccolti 3,18 miliardi. Bankitalia: scende il debito pubblico a settembre. Lo spread scende sotto il 200 punti (ANS ...