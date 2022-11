Ultime Notizie – Ucraina sotto attacco | Russia bombarda diverse città

(Di martedì 15 novembre 2022) Laha lanciato un nuovomissilistico su vasta scala contro l’. Una settantina i missili lanciati, secondo Yuriy Sak, consigliere del ministro ucraino della Difesa. A Kiev sono stati colpiti due edifici nel distretto di Pechersk. Lo ha reso noto il sindaco, Vitali Klitschko. In precedenza diversi media hanno riferito di una forte esplosione a Kiev. Oltre alla capitale, sono state prese di mira ledi Kryvyi Rih e Poltava, e la regione di Cherkassy. La contraerea è entrata in azione anche a Chernihiv e Vinnytsia, scrive il Guardian citando le autorità locali. I missili russi hanno colpito anche Kharkiv, nel nord-est dell’, provocando problemi alla linea elettrica. Secondo il sindaco della, Ihor Terekhov, nel raid è stata colpita un’ ...

Il Sole 24 ORE

Cremlino: l'operazione speciale continua, perché Kiev rifiuta i negoziati. Nato conferma il supporto. Al G20 le richieste per la fine della ...Un raid ha colpito un altro edificio 'a più piani' nella capitale ucraina. Esplosioni e raid sono state segnalati anche a Leopoli e Kharkiv, secondo quanto hanno riferito le autorità locali, invitando ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo su Kiev e altre città: lanciati 70 missili. Macron e Xi: Urge ... (ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - "A meno che non colmiamo l'abisso tra i ricchi e i poveri globali, ci stiamo preparando a un mondo di 8 miliardi di persone pieno di tensioni e sfiducia, crisi e conflitti" ...Secondo gli ultimi dati elaborati da Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale), l’aumento di professionisti nell’ambito di Mobility Manager, Fleet Manager e Software Engineer è ...