Ultime Notizie Roma del 15-11-2022 ore 19 | 10

(Di martedì 15 novembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno andiamo a Bali in apertura dove è intervenuta la premier Giorgia Meloni nel suo discorso al vertice quando l’Indonesia ha detto Assunta la Presidenza del G20 è impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso in Ucraina il devastante impatto che ci avrebbe avuto sull’ordine mondiale sulle nostre economie Per riuscire nella sua missione il G20 di avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico energetico alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i paesi in via di sviluppo Ha poi aggiunto meloni e si è rivolta al presidente indonesiano l’anno scorso anessuno avrebbe pensato che si sarebbe ...