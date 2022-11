Ultime Notizie – Missili Russia caduti in Polonia | cosa sta succedendo | ultime news | la diretta

(Di martedì 15 novembre 2022) Dueavrebbero raggiunto la, colpendo la località di Przewodów, vicino il confine con l’Ucraina, durante l’attaccostico lanciato oggi dallacontro l’Ucraina. Lo riporta il sito di Radio Zet che cita fonti non ufficiali che parlano di due persone rimaste uccise daiche avrebbero colpito un deposito per i cereali. Mariusz Gierszewski, il giornalista della radio polacca Zet Radio che per primo ha scritto cherussi avevano colpito il territorio polacco, ora su Twitter precisa che a colpire la fattoria polacca vicino al confine ucraino sarebbero stati i rottami da un missile russo colpito dalla contraerea ucraina. “Le mie fonti nei servizi di emergenza dicono che quello che ha colpito Przewowo sono stati molto probabilmente i resti di un ...

Il Sole 24 ORE

'Ledalla Polonia suscitano grande preoccupazione. Siamo in stretto contatto con la Polonia e altri alleati. L'Estonia è pronta a difendere ogni centimetro di territorio della Nato. ...Il nuovo cagnolino di è sparito. Era stata la nuova compagna di papà Francesco, , a regalarglielo lo scorso 6 novembre, in occasione del suo 17esimo compleanno. Lo rivela Dagospia. 'Dov'è finito il ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo su città ucraine: lanciati 100 missili. Mezza Kiev al buio Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, Stefano Impallomeni ha parlato così della prima parte di stagione dando i voti agli allenatori. "Gasperini 7 e Inzaghi 6.Il ministero degli Esteri estone ha pubblicato un tweet in cui afferma che “le ultime notizie che arrivano dalla Polonia sono molto preoccupanti, ci stiamo consultando in modo stretto con la Polonia e ...