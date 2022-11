Ultime Notizie – Migranti | marittimista Zampone | “Codice condotta europeo? Potrebbe essere soluzione”

(Di martedì 15 novembre 2022) L’elaborazione di undiper le ong in mare in carico a Bruxelles, come ipotizzato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “una. Ma bisogna vedere quale natura gli attribuiamo, perché se resta solo su base negoziale e volontaristica, come quello elaborato da Minniti nel 2017, presenta dei punti deboli sebbene il rifiuto di adesione da parte di ciascuna ongdare luogo a significative conseguenze. Funzionerebbe solo se fosse firmato da tutte le organizzazioni interessate con l’auspicabile coinvolgimento responsabile degli Stati di bandiera. Anche unsiffatto andrebbe inserito in un contesto più ampio, che coinvolga gli stati nell’ottica di una concertazione europea mirata alla ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Attacco russo su città ucraine: lanciati 70 missili. Mezza Kiev al buio Il quadro riformato dovrebbe dunque anche aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide a lungo termine dell’Ue, comprendendo "le sfide demografiche e la crisi climatica, quest'ultima sempre più ...Ennesimo atto vandalico per avere visibilità da parte degli pseudo ecologisti che si scagliano contro le opere d'arte. Questa volta ...