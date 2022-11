Ultime Notizie – Gemmato e i vaccini | parole sottosegretario diventano caso

(Di martedì 15 novembre 2022) “Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i”. Ledelalla Salute Marcello, alla trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te’,untra politica e scienza. “Unalla Salute che nega inon può rimanere in carica. #”, scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando ledelalla Salute Marcello. “Ilspiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui, perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente No-vax e anti scientifico. ...

Il Sole 24 ORE

Proteste contro il lockdown in Cina . Violenti scontri tra manifestanti (stanchi della stretta anti - Covid varata dal governo), e polizia sono andati in scena lunedì notte a Guangzhou , capoluogo del ...2022 - 11 - 15 12:47:50 Casa Bianca: sostegno a Kiev in colloquio Biden - Meloni Il Presidente Biden ha incontrato oggi il Primo Ministro italiano Meloni a margine del Vertice del G20 a Bali per ... Ucraina ultime notizie. Macron e Xi: Urge de-escalation. Sunak: Mosca ponga fine a questa barbara ... Dopo il commento critico di Emmanuele Massagli (presidente Aiwa), anche Giovanni Scansani interviene a commentare (questa la seconda e ultima puntata) la norma monstre per il welfare ...Si chiude con una sconfitta sulla sirena la prima fase della Next Gen Cup per la Gevi Napoli Basket under 19. Dopo le due belle vittorie ottenute contro la Virtus Bologna e la Germani Brescia, ...