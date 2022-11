Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 4 480 contagi e 6 morti A Roma 2 493 casi

(Di martedì 15 novembre 2022) Sono 4.480 i nuovicoronavirus registrati, 15 novembre 2022, nelsu 3.847 tamponi molecolari e 20.155 tamponi antigenici per un totale di 24.002 tamponi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono 6 i decessi (+2), 661 i ricoverati (+11), 28 le terapie intensive (stabili) e +3.487 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,6%. Icittà sono a quota 2.493. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 870 i nuovie 2 i decessi; Asl2: sono 970 i nuovie 0 i decessi; Asl3: sono 653 i nuovie 0 i decessi; Asl4: sono 82 i nuovie 1 decesso; Asl ...

Il Sole 24 ORE

Le severe disposizioni antivirus della Cina stanno agitando la popolazione. Al punto che una folla di persone nella città di Guangzhou, nel sud del Paese, ha sfondato le barriere anti - Covid e ha ...Aumento pensioni reale nel 2023 e calcoli Aumento pensioni 2023 con acconti già ricevuti questi mesi Aumento pensioni reale nel 2023 e calcoli Leconfermano che dal primo gennaio 2023 ... Ucraina ultime notizie. Truppe russe in ritirata su riva sinistra Dnepr. Macron e Xi: Urge ... Le ultime ventiquattro ore non sono state affatto facili per Antonella Fiordelisi. L'influencer salernitana ha avuto una diretta difficile, dove si è scontrata prima con Guendalina Tavassi e Edoardo e ...Cofferati parlerà de Il mio Enea di Giorgio Caproni. A seguire il 4 dicembre Patrizia Asproni (con Chi ha cucinato l'ultima cena di Rosalind Miles), il 18 dicembre Lorenzo Pubblici (con Guerra e Pace ...